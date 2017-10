Anemici raffinati

Alcuni medici sconsigliano il consumo di cereali integrali e di legumi a chi soffre di anemia, in quanto la fitina contenuta nei cibi integrali tende a legarsi al ferro e ad altri minerali impedendone l'assorbimento a livello intestinale. Ma il rischio fitina sembra essere spesso sopravvalutato; la fitina viene in parte distrutta da una lunga lievitazione (come nel pane preparato con lievito madre), dalla germinazione (come nei germogli di cereali e di legumi) e dalle lunghe cotture (come nel riso integrale cotto). Ciò che resta della fitina, poi, può avere effetti benefici insospettati: legandosi ad alcune sostanze pericolose, ne impedisce l'assimilazione e protegge il colon dai tumori. Inoltre riduce leggermente l'assimilazione degli amidi controllando l'eccesso di zuccheri nel sangue che segue l'assunzione di cibi ricchi di carboidrati. E' sbagliato quindi consigliare agli anemici di consumare esclusivamente cibi raffinati (pane, pasta, riso e così via); piuttosto conviene evitare la crusca tal quale, ricca di fitina che non verrà eliminata nemmeno dalla cottura, regolare l'intestino aumentando il consumo di frutta e verdura, e integrare la dieta con buone fonti di ferro facilmente assimilabile. Francesca Marotta