Angeli e Cani, l’infanzia rubata

"Qualcuno si riprende, a fatica" risponde May "Vengono seguiti da medici e terapeuti per buona parte della loro esistenza e riescono a vivere abbstanza decentemente. Ma la maggior parte rimane rotta. Qualcuno finisce in carcere a quattordici anni, qualcuno diventa ladro, sbandato, qualcuno pedofilo. Sono quelli che non concepiscono mai cos'è davvero la normalità. Per loro quello che hanno sofferto è come vanno le cose." Frasi tratte da Angeli e cani, libro appena uscito di Chiara Marchelli che ha già vinto il premio 'Rapallo Carige' come opera prima. Il romanzo è la storia dell'inchiesta di una giornalista sull'infanzia rubata, sul traffico internazionale di bambini. Tra New York e la Valle d'Aosta, sulle tracce di abusi e sparizioni, con le parole vere di detective, medici, volontari, i dati veri di un mercato nero mondiale, il dolore vero di tutti i piccoli che hanno sofferto. Stefano Carnazzi