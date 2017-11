Animali – Nuovo millennio

Esistono oppressioni più cattive di altre? Esistono sfruttamenti peggiori e sfruttamenti migliori? Esiste una lotta per la libertà meno importante di altre? O si deve ritenere che la libertà, il diritto alla vita siano un bene inestimabile per tutti? E che l'oppressione, lo sfruttamento, la tirannia siano comunque e sempre forme odiose di prevaricazione? Che usare gli altri per i nostri scopi senza curarci dei loro diritti, del loro benessere e della loro stessa vita sia indegno di qualsiasi sentimento morale? Se si allora: c'è una sola ragione per cui tutto questo non dovrebbe valere per gli animali nello stesso modo che per noi? Siamo davvero convinti di avere più diritti di tutti gli altri esseri viventi nonostante la loro capacità di amare, di soffrire, di lottare e di gioire? Per quale motivo?