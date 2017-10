Animol

Di certo questo lavoro apre degli interrogativi, e probabilmente non li chiude. Lascia piuttosto che siano le immagini a parlare, e attraverso di esse lascia che siamo noi a volerci fare la nostra personale idea. Cinque storie, all'apparenza molto diverse tra loro, descritte attraverso cinque testimonianze di persone che, in qualche maniera, hanno a che fare con gli animali: una creatrice di "moda per animali", un etologo, un macellaio, un'allevatrice di cani e, infine, un disinfestatore. Tutti personaggi che, di certo, fanno dell'animale una loro ragione di vita, e una forma di sostentamento. All'apparenza la loro visione del problema è molto diversa, e si tratta di cinque posizioni quasi antitetiche. Ma, come lo stesso Berrini ci tiene a sottolineare, si tratta di storie inscindibili. Lui stesso, infatti, vede il suo film non come un film a episodi, ma come composto da parti funzionali ad un tutto più organico. In effetti, se osserviamo attentamente il lavoro, le sue parti ci appaiono come organi di uno stesso corpo, funzionali al tutto, o anche come i componenti di un motore, che abbisogna di tutti per funzionare correttamente. L'organicità del lavoro appare anche nella disposizione delle storie: apre, infatti, una creatrice di moda per animali. Forse simbolo di frivolezza, di trattare l'animale come un oggetto. Segue l'etologo, per il quale l'animale è oggetto di osservazione, analisi di come è fatto. Poi il macellaio, che dell'animale vede una componente di profitto, l'allevatrice, con una panoramica sull'amore per gli animali, ed infine il disinfestatore, dove morte e vita vengono a coincidere. Il problema dell'amore per gli animali è di certo centrale. In qualche modo, tutti questi personaggi cercano di amare l'animale. Anche coloro che più ci appaiono come svincolati da questo sentimento, quali il macellaio, fanno sentire come l'animale sia, in fondo, per lui, un qualcosa a cui ci si affeziona, e la cui perdita necessaria sembra dare tristezza. Lo stesso disinfestatore, la cui storia è annunciata da un esplicativo "senza morte non c'è vita", vede la morte dell'animale come un passo necessario per giungere alla vita, per generare nuova vita. Estendendo poi il discorso alla morte in generale, passo necessario nel ciclo vitale, e base e fondamento per un nuovo inizio. Non a caso la sua storia segue direttamente quella dell'allevatrice, dove il discorso va a toccare direttamente il tema Amore, attraverso la visione di un cimitero per animali, in cui le iscrizioni fanno capire come, per alcuni, l'animale possa essere veramente una "persona" di famiglia. Nel film colpisce anche il tono che si dà alla descrizione: a tratti molto diretto (come nella scena del macello), ma anche piuttosto grottesco e ironico (magari sarcastico). Di certo suscita ilarità la sarta per animali, e anche la scena del cimitero per animali ha suscitato, in alcuni eccessi, qualche risata, anche per il modo con cui è stata resa, diretto, ma calcando sul tono ironico. Questo modo di descrivere ci lascia con una domanda? L'amore che si vede per l'animale è vero amore o è solo un modo di considerare l'animale come un oggetto da coccolare (forse al livello di un orsetto di pelouche)? L'Amore che il Regista ci mostra è forse un altro modo per non comprendere davvero, o voler solo comprendere la superficie, senza andare al di là? Chi possiede un animale, ha davvero le idee chiare su quelle che siano le sue esigenze? La risposta rimane a chi guarda. Il film si limita a mostrare, senza giudicare, a volerci far vedere, capire. Attraverso un tono diretto, e sempre molto incisivo. E questo, di certo, non è poco. Sergio Ragaini