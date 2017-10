Rimedi omeopatici per l’ansia da prestazione

L'omeopatia distingue fra i vari atteggiamenti reattivi fino a consegnarci dei veri e propri ritratti. Fra chi è preda dell'ansia spiccano le tipologie di Gelsemium e di Argentum Nitricum, due grandissimi rimedi omeopatici di lunga tradizione.Leggete le loro caratteristiche e se vi corrispondono iniziate ad assumere i granuli almeno una settimana prima del vostro banco di prova. La dose è di 5 granuli per gli adulti e di 3 granuli per i bambini, prima di colazione. La diluizione deve essere almeno alla 30 CH. Argentum Nitricum è il rimedio di chi manca di fiducia in sé stesso: impaurito e nervoso vorrebbe evitare il suo impegno, delegarlo, fuggire lontano. L'ansia può tirargli un cattivo scherzo: perdita della coordinazione, smarrimento del filo logico, talvolta vertigini. L'ora di inizio della prova sembra non giungere mai e nell'attesa Argentum Nitricum non riesce a stare fermo, deve andare in bagno continuamente, sia per urinare sia per liberare l'intestino.

Curare l'ansia da prestazione con i fiori di Bach