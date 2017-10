Antanas Mockus, quello strano sindaco di Bogotà

Matematico e filosofo. Ex-docente e preside del'Università Nazionale della Colombia. Ex-sindaco di Bogotà per due mandati, Antanas Mockus è forse più un provocatore dotato di sense of humor e creatività che un politico fatto di abiti formali e frasi preconfezionate: quando era sindaco, per sensibilizzare sul risparmio dell'acqua corrente, si era fatto filmare sotto la doccia insieme alla moglie in uno spot. Lo scorso giugno ha sfidato al ballottaggio per le presidenziali il candidato conservatore Juan Manuel Santos. Pur uscendone sconfitto, Mockus ha raggiunto un risultato esaltante ed inaspettato, dando un segnale incoraggiante per il futuro politico del suo Paese. Leggi l'intervista