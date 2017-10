Antiche gemme delle mie brame

La gem therapy risale fino al tempo degli antichi egizi, come testimoniano alcune pietre preziose ritrovate nei sarcofagi e nelle piramidi, e che chiaramente non servivano solo a scopo ornamentale. E anche in Tibet da tempo immemorabile si preparano medicinali a base di perle e coralli polverizzati , miscelati al più potente dei guaritori , l'oro. Ma i primi trattati scritti sul potere terapeutico delle gemme arrivano dall'India , e precisamente dal Vishnu Purana, un testo sanscrito che risale al II secolo avanti Cristo. Non subito , però, l'effetto terapeutico delle pietre preziose è stato collegato direttamente con il corpo fisico. All'inizio il collegamento era con l'astrologia. Ogni pietra serviva a equilibrare l'influenza di un pianeta, che ,se messo male nel cielo natale, aveva un potere nefasto. Così lo il Topazio serviva ad equilibrare un Saturno messo male, la Perla mitigava gli effetti di una Luna troppo disequilibrata, e il Corallo mitigava gli effetti di un Marte un po' troppo aggressivo. Per questo quando un bambino nasceva riceveva il suo tema natale astrologico e una pietra preziosa riequilibante, a guisa di battesimo. Poi l'ayurveda, l'unica medicina "rivelata" e cioè le cui basi si trovano nei testi sacri indiani, ha elaborato il discorso curativo delle pietre preziose bruciandole e somministrandole per via orale, un usanza ancora in vigore in India oggi, ma che non è ovviamente alla portata di tutti. La polvere di diamante, per esempio, è un rafforzatore del sistema immunitario, quella di rubino è utile contro l'anemia e quella di smeraldo conto la nausea e il vomito. Oggi grazie agli studi del medico indiano Bhattacharya si ottengono gli stessi effetti con gli elixir di pietre preziose, preparati mettendo a bagno le gemme in alcol puro per un certo numero di giorni . Il liquido che ne deriva viene preso in gocce, nella dose di 7 gocce 3 volte al giono per 21 giorni. Si tratta di una cura assolutamente innocua che si combina molto bene con altri tipi di terapie, in particolare con i Fiori di Bach. Scilla di Massa