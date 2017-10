Anticipazioni Motor Show 2007

Le anticipazione del Motor Show 2007 : a cominciare da Bmw che presenterà la X6 ActiveHybrid, già visto a Francoforte e Tokyo è il primo ibrido della casa tedesca: due motori elettrici affiancano un tradizionale propulsore a combustione interna, le prestazioni restano sportive e i consumi si riducono del 20%. Ibrido, e non poteva essere diversamente, anche per Honda con il concept Small Hybrid Sports, che anticipa la linea della nuova ibrida compatta, e Toyota con la sportiva FT-HS. Anche per Smart arriva una versione ibrida. Non è una "full hybrid" , ovvero non ha un motore elettrico a bordo, ma solo un sistema start and stop che spegne il motore quando l?auto è ferma o viaggia a velocità inferiori di 8 km/h. Una ?micro hybrid? che comunque consente, secondo quanto dichiarato da Smart, di ridurre in città i consumi del 19%. Ibrida (ma in abbinata diesel, HDI) anche la C-Cactus, con cui si sonda l'idea di un'auto ecologica/economica. Per esempio, l'abitacolo è di solo 200 componenti, metà d'una berlina di pari dimensioni. Risultato? Da veder coi propri occhi allo stand Citroen. Novità elettriche invece per Nissan e Volvo. La casa svedese presenta la C30 ReCharge un quasi elettrico puro: la trazione è infatti assicurata dai quattro motori elettrici, uno per ruota, a bordo però trova spazio anche un motore flex (alimentabile anche a bioetanolo), che permette di ricaricare le batterie in viaggio. Nissan punta a portare sul mercato nel 2012 una city car elettrica e al Motor Show presenterà la Mixim, sportiva con doppio motore elettrico a zero emissioni. 100% elettrica anche l?anteprima mondiale della Tata, un veicolo commerciale leggero elettrificato in Italia, dal prezzo ancora segreto ma che si preannuncia molto basso. Alessandro Marchetti Tricamo