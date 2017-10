Antony Hegarty, gli aborigeni australiani e la miniera di uranio

Qualche giorno fa Antony Hegarty, voce di Antony and the Johnsons, ha partecipato al Dark Mofo Festival, manifestazione musicale della Tasmania. Per un’ora ha cantato i suoi successi sul palco dell’Odeon theatre di Hobart, senza proferire parola. Ma al ritorno sul palco per il bis, ha improvvisato un discorso di quindici minuti sul popolo Martu, una comunità Parnngurr della regione Pilbara, nell’Australia occidentale. Nel 2013, infatti, Hegarty era stata invitata da Lynette Wallworth, artista australiana di base a Sidney, per un viaggio di dieci giorni in Pilbara. Dall’incontro - anche atistico - fra l'artista transgender di origini britanniche e il popolo aborigeno, era scaturita una video installazione per la regia di Lynette, in cui si fondono le culture.

C’è questo genocidio silenzioso dovuto alla presenza dei bianchi nelle Americhe e in Australia (…) I popoli indigeni australiani sono una "risorsa preziosa” (…) Per quanto mi riguarda sono queste le persone che devono insegnare a noi, persone che hanno un serbatoio di conoscenza che riusciamo appena a comprendere, che riesco a malapena a capire (…) Abbiamo un disperato bisogno di loro.

Nei giorni di permanenza in Australia, Antony Hegarty sta aiutando il popolo Martu in diversi modi: parte dei ricavati di suoi concerti nel Paese, andranno a sostegno della campagna anti-miniera dei popoli aborigeni e, qualche giorno fa, ha manifestato presso il Museo di arte contemporanea di Sydney, dove ha raggiunto nove anziani Martu riuniti davanti a Kalyu, un dipinto che raffigura i corsi d'acqua dell’area nativa, per loro fortemente simbolico.