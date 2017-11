I nuovi progetti di Antony and the Johnsons

Antony è un fiume in piena. Il suo ultimo album, Swanlights del 2010, non era un semplice disco, ma un vero e proprio progetto in cui la musica ne costituiva solo una parte: era uno dei tanti linguaggi, ben inserito fra i numerosi scritti, fotografie e altre opere visuali realizzate dall'artista newyorkese. La ricerca di Hegarty, però, non si ferma. L' 11 novembre, infatti, è stato proiettato al Copenhagen International Documentary Film Festival il film Turning (work-in-progress) realizzato da Antony and the Johnsons e dal regista Charles Atlas. Il film documenta il tour europeo a cui i due artisti hanno collaborato nel 2006. Il progetto, acclamato dalla critica, combinava la drammaticità della musica travolgente ed emozionante di Antony con l'arte visuale originale, colorata e, per così dire, "anni ottanta" di Charles Atlas. La performance prevedeva un'orchestrazione essenziale ma estremamente coinvolgente: un trio d'archi, piano, basso e percussioni, accompagnati dalle evocative melodie vocali di Antony e dalle immagini di 13 bellezze newyorkesi i cui ritratti, intimi e ipnotici, venivano catturati da Atlas mentre si avvicendano sul palco, per essere elaborati e proiettati sulla scena in tempo reale. L'altro evento degno di nota è quello che il 26 gennaio vedrà Antony and the Johnsons protagonista di una performance-evento unica al Radio City Hall di New York. La serata prenderà il nome di Swanlights ed è stata commissionata all'artista dal MoMA (il museo di arte moderna di New York). Antony verrà accompagnato da un'orchestra di 60 elementi e in questa occasione proporrà pezzi tratti da tutti i suoi quattro album, riarrangiati da Nico Muhly, Rob Moose e Maxim Moston. Allo spettacolo, che è stato concepito come una meditazione su luce, natura e femminino (concetto caro a Antony) contribuiranno anche il light artist Chris Levine per gli effetti visivi e il direttore del MoMA, Klaus Biesenbach.