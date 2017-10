Antropologia dell’uso dei sogni

Antropologi e psicologi hanno studiato in modo approfondito la sofisticata cultura onirica dei Senoi, aborigeni della giungla malese. Sin dall'infanzia essi venivano addestrati ad affrontare con coraggio il pericolo nei sogni, senza sfuggire o svegliarsi. Anche le sensazioni positive non andavano temute, ma godute pienamente: il sognatore era incoraggiato a dirigersi verso le esperienze d'amore dei sogni erotici e ad apprezzarle profondamente sino a raggiungere l'orgasmo. Ogni personaggio del sogno era considerato una parte di chi sogna, da avvicinare, conoscere, amare, integrare. Spesso veniva suggerito di chiedere un dono all'amante, o anche ai nemici vinti. Inoltre bisognava cercare di dare sempre un lieto fine ai sogni. L'esperienza onirica consente l'onnipotenza: se si sta precipitando, si può farsi spuntare un paio di ali, o atterrare su un morbido pagliaio in cui è nascosto un dono... Basta ricordarsi che si può fare tutto! Anche se fatto appena svegli, questo esercizio è un ottimo allenamento a fare analoghe luminose inversioni (almeno a livello psicologico) nella vita reale. Per gli indiani Iroquois il sogno era un fatto da condividere con la comunità. Essi credevano che attraverso i sogni l'anima esprimesse in forma mascherata, i suoi innati desideri, e qualora questi non fossero stati capiti e soddisfatti, essa si sarebbe vendicata con malattie o addirittura con la morte. Per comprendere il desiderio espresso nel sogno si utilizzavano delle libere associazioni o si chedeva l'aiuto di un chiaroveggente. Poi si passava alla rappresentazione simbolica o più spesso letterale del desiderio, con la partecipazione di tutta la comunità, che faceva in modo che il sogno si avverasse. Tutte queste culture sono state ora quasi spazzate via dalle invasioni. Ma l'Occidente le scopre con interesse, alcune tecniche psicoterapeutiche riecheggiano analoghi spunti: la mancanza di un contatto col nostro mondo interiore simbolico ci fa soffrire. Olga Chiaia Psicologa Psicoterapeuta