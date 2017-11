Appennino modenese: il Cimone

Gli occhi ne scorrono i folti boschi, si affrettano sui prati fino a tuffarsi nelle eventuali nevi di stagione; poi salgono in vetta ad indagare fra i segreti panoramici di questo colosso romagnolo. Dinanzi a noi vediamo la montagna più elevata dell'intero Appennino. I suoi 2165 m non sono senz'altro tanti se li rapportiamo alle elevazioni alpine, ma a queste latitudini rappresentano emozioni e vedute inusuali. Il Cimone deve la fama d'immenso balcone panoramico alla centralità della propria posizione geografica, dalla quale si abbraccia oltre i 4/10 della superficie del territorio italiano. Da Fanano parte una carrabile diretta al Lago della Ninfa; in poco tempo sulla strada s'incontra la frazione di Canevare (903 m), ma noi proseguiamo ancora fino alla stazione sciistica La Capanna (1392 m). Qui inizia un'agevole camminata adatta a tutte le stagioni che nell'arco di 2 ore e 45 minuti ci porta in vetta al Cimone. Il sentiero con segnavia n. 425 diretto al Monte Lancio inizia all'estremità meridionale del piazzale sottostante gli impianti; ne percorriamo solo il primissimo tratto per incrociare e immetterci sullo sterro di un'ovovia. Si tratta di una strada di servizio per l'impianto di risalita, di cui raggiungiamo la stazione d'arrivo nel tempo di 1 ora. Intorno a noi abbiamo un vasto ambiente naturale interessato recentemente da iniziative di rimboschimento. Gli alberi si alternano a tratti detritici in un avvicendarsi suggestivo di "sfacelo" geologico e vitalità della natura. Il percorso diventa sentiero e prosegue verso sud-ovest, punta al versante e lo risale rasentando alcuni pali di ferro che delimitano una pista. Più in alto ci aspetta un pianoro erboso dall'ampio respiro impreziosito da macchie di piante di mirtillo (20 minuti). Oltre i prati la nostra traccia incontra un altro pascolo più in pendenza rispetto al precedente e una carrareccia che lo solca all'indirizzo di un secondo impianto e della sua stazione. Ci inoltriamo lungo il nuovo tracciato dominato dal versante meridionale del Cimone. Nei pressi della struttura di risalita (30 minuti dalla prima stazione), la carraia piega a sinistra e raggiunge la palizzata di contenimento di un'antica frana, chiamata Ruina del Cimone. In corrispondenza dei pali, sulla destra, è visibile la traccia con segnavia n. 427 in collegamento diretto con la sommità del Cimone. Il ripido pendio che ci apprestiamo a risalire si presenta cosparso di arbusti cespugliosi e detriti e introduce dopo un po' di fiatone nel piccolo altopiano denominato Buca del Cimone (30 minuti). Sopra la testa incombe pesante la montagna, mentre le orecchie risuonano dei richiami d'allarme emessi dalle marmotte, padrone incontrastate della zona dopo le immissioni di alcuni esemplari negli anni ottanta. Purtroppo, in questa stagione di letargo possiamo soltanto immaginarcele. Le risorse faunistiche del Cimone includono anche la specie autoctona protetta dell'arvicola delle nevi e rapaci di grandi dimensioni quali l'aquila. Siamo ospiti di una natura vigile e non ancora del tutto estromessa che cerca di convivere a fatica con una presenza umana invasiva. A lato del pianoro sorge un fabbricato connesso ad un impianto sciistico, ne raggiungiamo il retro e appare subito un sentiero a serpentina in risalita. Il suo tracciato incrocia dopo 15 minuti di cammino il crinale spartiacque fra il Cimone e il Monte Cimoncino. I 2118 m di quest'ultimo sono accessibili con la traccia aperta alla sinistra di chi arriva in cresta. In soli 5 minuti ci possiamo affacciare dalle pareti precipiti del suo versante est e gustarci un anticipo panoramico prima della mèta definitiva. Torniamo sui nostri passi fino alla cresta, il sentiero di destra è subito riconoscibile e in 10 minuti ci guida a destinazione sul Cimone. Andiamo con ordine e iniziamo da quello che possiamo toccare con mano. Risalta subito un edificio adibito a stazione metereologica e radiotelegrafica dell'Aeronautica. Costeggiamo un tratto della sua recinzione e raggiungiamo nella parte più alta della vetta la cappella dedicata alla Madonna delle Nevi. Vicino all'oratorio spiccano alcune rocce arenarie modellate dall'azione millenaria dell'antico mare terziario in cui si sono formate. Ma il Cimone serba altre sorprese, parla a lungo di sé e della propria identità storica anche attraverso altre testimonianze che il tempo ha voluto lasciarci. Alcune lastre di arenaria mostrano scritte incise da mani antiche e datate XVI secolo. Altri reperti rinvenuti all'inizio del 1900 e ora tutelati nei musei attestano una frequentazione del luogo già in età romana. Dal presente al passato, dalla storia ai panorami. Sembrerà incredibile, ma quei muraglioni bianchi e grigi che compaiono allo sguardo nelle giornate terse all'estremo nord sono proprio le Alpi (Monviso, Cervino) e le Dolomiti (Marmolada); quella distesa azzurro - sfumato lontana a est si chiama Adriatico e più in là, oltre il mare si distinguono le coste jugoslave. L'ovest invece ci riserva scorci su Firenze, Siena e una buona porzione di Mar Tirreno con le Isole Toscane. La curiosità dei nostri occhi può ancora soffermarsi in molti altri posti. Da ovest a est le città emiliane di Bologna e Ferrara sfilano quasi in primo piano, sprofondate nella pianura padana, in quella bassa sterminata che risale fino alle porte di Milano, supera il cemento e s'increspa solo ai piedi dell'arco alpino. Yalmar Tuan