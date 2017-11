Aprile, dolce dormire… ma non per i semi!

Seminando all'esterno, è bene farlo in aiuole protette dai venti più freddi ed esposte in modo che vengano scaldate dal tiepido sole primaverile. I semi di molti ortaggi necessitano di una temperatura di circa 15° per la germinazione. E in aprile non sono infrequenti le gelate di mattina che possono ghiacciare e far diventare rosse gemme e giovani virgulti. Le pianticelle cresciute in vivaio o al coperto devono essere messe a dimora in piena terra. L'operazione richiede delicatezza, e dovrebbe essere fatta in modo da non esporre le radici ai raggi diretti del sole: meglio scegliere pomeriggi nuvolosi, o la sera. Le giovani radici non devono subire nessun trauma. E' tempo di seminare, con la luna calante, dal 13 aprile in poi, agretti, coste, cipolle, spinaci, cavolo, indivia riccia, lattuga e lattuga cappuccio, porro, prezzemolo, rucola, scarola, sedano (nelle zone più fredde, in serra agretti, bietola da coste, cavolo cappuccio, lattuga, indivia riccia andrebbero in serra). Con luna crescente, cioè dal 27 aprile, si seminano anguria, basilico, bietola da orto, cardo, carota, cetriolo, coriandolo, fagiolo, fagiolino, fava, melone, peperone, pisello, melanzana, pomodoro, ramolaccio, ravanello, scorzanera, zucca e zucchina. Per molti ortaggi invece è già tempo di raccolto: nel pieno della stagione - e del gusto, giova ricordarlo - ci sono ravanelli, varie insalate, prezzemolo, cipolline, cavoli, a fine mese le prime fragole.