Aprire il cuore

Il primo passo nel coltivare la compassione è contemplare le persone che conosciamo, iniziando con le persone estranee, poi gli amici e, gradualmente, con i nemici. Riconosciamo che "Proprio come io voglio la felicità e non voglio la sofferenza, così questa persona vuole la felicità e non vuole la sofferenza". Questa meditazione preparatoria si chiama di equanimità o imparzialità. È importante rilevare l'uguaglianza tra noi stessi e gli altri. Non è sufficiente pensare in modo superficiale "Così come io voglio la felicità e non voglio la sofferenza, questa persona vuole la felicità e non vuole la sofferenza". Una simile modalità non ci avvicina al fatto che esiste un'uguaglianza tra una persona e un'altra. È necessario meditare in modo specifico, persona dopo persona. Occorre tempo e anche un certo senso dell'umorismo, un divertimento nel rendersi conto di come possa essere un processo difficile. "Così come io voglio la felicità e non voglio la sofferenza, questa donna che siede accanto a me in aereo vuole la felicità e non vuole la sofferenza", la donna che mi ha svegliato! Esaminate tutte le persone sull'aereo, una dopo l'altra: il pilota vuole la felicità e non vuole la sofferenza... le persone al lavoro e che non conoscete veramente, le persone in farmacia... è impressionante riconoscere la loro umanità. Più coltivate questa attitudine, più potrà diventare emozionante e sorprendente anche nei confronti degli sconosciuti: "Tutte queste persone vogliono la felicità e non vogliono la sofferenza? Tutte queste persone nella strada?". Meditate ovunque voi siate. Tutte le persone, questa specifica persona, quell'altra persona, vogliono la felicità, eccetera. Attenzione: è facile trasformare in mere parole delle emozioni altamente evocative, tuttavia continuate a ripetervi il messaggio "Così come io voglio la felicità e non voglio la sofferenza, Francis vuole la felicità e non vuole la sofferenza. Il mio vicino, Bruce, vuole la felicità e non vuole la sofferenza" e così via. Non evitate di riflettere sugli estranei. "Questa persona che spinge in basso l'asta della bilancia vuole la felicità e non vuole la sofferenza". È interessante! "Quel ragazzo che si appoggia alla finestra della palestra vuole la felicità, non vuole la sofferenza". Abituarsi a questo processo e attraversarne ripetutamente l'emozione è appassionante e trasformativo. Non è per niente scontato. Soltanto dopo aver sperimentato l'uguaglianza con alcune persone sconosciute e poi con gli amici, rivolgete la pratica ai nemici. Non cominciate subito con il vostro peggior nemico, tipo "Così come io voglio la felicità e non voglio la sofferenza, così quell'ignorante, quel figlio di puttana vuole la felicità e non vuole la sofferenza". Sentite la resistenza... no, no, no! [...] Solo quando abbiamo coltivato la comprensione [dell'uguaglianza] verso gli amici e gli sconosciuti, sperimentato l'emozione di scoprire una così forte vicinanza, allora potremo dedicarci a svilupparla con i nemici minori e infine con i più grandi. [...] Comprendere che tutti noi vogliamo la felicità e non vogliamo la sofferenza è la base dell'amore, della compassione e della gentilezza. Questi esercizi fanno appello al sentire, al cuore, non ad astratti principi o a concetti legalisti di giustizia. E non si tratta nemmeno di richiamarsi al fatto che "Buddha ha detto così". Desiderare la felicità e non volere la sofferenza è una semplice caratteristica della nostra natura e non c'è bisogno di altre convalide. Dal punto di vista buddhista, non c'è nessun altro, nessun altro essere che ci abbia costruito questa strada - desiderare la felicità e non volere la sofferenza - che è, invece, il nostro modo d'essere. Il fuoco è caldo e brucia, questo è il modo d'essere del fuoco. Chi lo ha fatto così? È il suo modo d'essere. Noi la definiamo 'una ragione naturale'. È la natura delle cose. È un fatto insito nella nostra natura volere la felicità e non volere la sofferenza. Per questo motivo i buddhisti non chiedono di rinunciare alla ricerca della felicità, ma suggeriscono di diventare più intelligenti sul modo di ottenerla. Jeffrey Hopkins Tratto da Siddhi, periodico di Buddismo Mahayana; www.iltk.it Per gentile concessione dell'autore.