Arancini di feta e zucca

Ingredienti 250 g di zucca 100g feta sbriciolata 2 uova 1 cucchiaio di olio extra vergine d'oliva 1 cipolla dorata 1 spicchio d'aglio schiacciato 1 tazza (220 g) di riso arborio 1/2 tazza (125 ml) di vino bianco secco 4-5 foglie di salvia tritate 1/2 tazza di farina 3 tazze di brodo vegetale 1 tazza di pangrattato olio per friggere Preparazione Cuocere la zucca tagliata a cubetti in forno preriscaldato a 180° C. per 20 minuti, fino a quando sarà diventata tenera. Nel frattempo preparare il brodo vegetale e conservarlo al caldo. In una padella unta d'olio, far appassire la cipolla con l'aglio per qualche minuto, mescolando accuratamente. Aggiungere il riso, mescolare fino a quando i chicchi diventeranno trasparenti . Aggiungere il vino e sfumare . Versare un po' di brodo e mescolare il riso fino a quando sarà stato assorbito. Continuare ad aggiungere brodo, un mestolo alla volta, accertandosi che venga assorbito prima di aggiungerne altro. Cuocere per circa 15 minuti, ovvero fino a che il riso sarà cotto molto al dente. Togliere dal fuoco . Mettere da parte per 1 ora a raffreddare completamente . Aggiungere la zucca, la feta e la salvia nel risotto freddo e mescolare bene. Foderare una teglia con carta da forno . Prendere un cucchiaio di risotto "farcito" e con le mani dargli la forma di una piccola palla. Ripetere con la miscela rimanente. Mettere la farina, le uova sbattute e il pane grattugiato in tre contenitori diversi. Passare tutti gli arancini di riso prima nella farina, poi nell'uovo e infine nel pangrattato. Rimetterli nell'uovo e poi ancora nel pangratto, in modo da fare una doppia impanatura. Posizionarli nella teglia foderata . Coprire con pellicola trasparente e mettere in frigo per 30 minuti. In una pentola antiaderente versare abbondante olio per friggere e scaldarlo bene. Immergere parte degli arancini nell'olio caldo e cuocere per 3-4 minuti, fino a doratura omogenea. Una volta cotti, trasferirli su un piatto foderato con carta assorbente utilizzando la schiumarola. Ripetere l'operazione con gli altri arancini. Riporre su di un piatto da portata e servire ben caldo .