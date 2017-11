Arancini di riso con ragù di seitan

Ingredienti per circa 16 arancini Per il riso 300 g di riso semintegrale 1 noce di burro 3 cucchiai di parmigiano o pecorino grattugiato 1 uovo pepe nero Per il ragù 200 g di seitan 10 g di funghi secchi 2 cucchiai di olio extra vergine di oliva 1 cipolla piccola 3 cucchiai di vino rosso 1 foglia di alloro 1 cucchiaio di concentrato di pomodoro 1 cucchiaino scarso di estratto di lievito o estratto concentrato di verdure In più: 100 g di scamorza 2 uova pangrattato olio di arachide per friggere sale q.b. Preparazione Cuocere il riso come spiegato nella ricetta "cottura del riso integrale", facendolo cuocere un po' di più e controllando che risulti ben asciutto. Lasciar intiepidire e condire il riso con l'uovo sbattuto, il parmigiano, il burro, sale e pepe. La miscela deve risultare piuttosto consistente; se fosse troppo molle, legarla con un po' di pangrattato. Far rinvenire i funghi in acqua calda per circa mezz'ora. Rosolare leggermente la cipolla tritata insieme all'olio e alla foglia di alloro, aggiungere il vino e lasciar evaporare a fuoco vivo. Aggiungere i funghi strizzati e tritati e il seitan tritato (si può tritare nel mixer); far rosolare per qualche istante, quindi diluire il concentrato di pomodoro con l'acqua di ammollo dei funghi (facendo attenzione che non vi sia terra) e aggiungerlo al seitan; aggiungere anche l'estratto di lievito. Togliere la foglia di alloro e far cuocere scoperto fino a ottenere una salsa densa, quindi regolare di sale. Prendere una cucchiaiata abbondante di riso, formare una palla, scavare con le dita una cavità e mettervi un po' del ragù e un cubetto di scamorza; richiudere la palla, compattarla bene e passarla nelle uova sbattute e poi nel pangrattato. Formare nello stesso modo gli altri arancini suddividendo equamente il ragù e la scamorza. Friggere gli arancini pochi per volta in abbondante olio bollente, avendo cura che "nuotino" a loro agio nell'olio. Asciugare su carta da cucina. Varianti La scamorza si può sostituire con provolone piccante o con caciotta di pecora.