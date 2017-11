ARANCIO

La pianta dell'arancio è originaria della Cina ma cresce rigogliosa in tutte le zone calde del Mediterraneo. L'OE (olio essenziale, n.d.r.) della buccia d'arancio, dal tipico profumo dolce e fresco, viene estratto per pressione a freddo dalla buccia intera. Lo si può percepire anche semplicemente schiacciando o sfregando tra le dita una buccia fresca (e non trattata con cere o altro!) oppure avvicinandola ad una fiamma o altra fonte di calore. Le sue funzioni principali: