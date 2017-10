L’Arca del Gusto sta già salvando duemila cibi

Sono 2015 gli alimenti, minacciati di scomparire dalle campagne e dalle tavole del pianeta, saliti a bordo dell’Arca del Gusto, un’imbarcazione simbolica creata da Slow Food e Fondazione per la Biodiversità. Arrivano dagli angoli più sperduti del mondo e sono stati sopraffatti dall'omologazione della dieta alimentare, dalle regole commerciali della grande distribuzione, dalla cementificazione del territorio e dal degrado ambientale. Sono prodotti gustosi e di alto valore nutritivo, che una volta a bordo dell’Arca saranno sottoposti a interventi di salvaguardia: talvolta, spiega Slow Food, servirà comprarli e mangiarli; quando invece sono a grave rischio di estinzione, sarà preferibile non cibarsene per favorirne la riproduzione. Ne abbiamo scelti cinque, esposti insieme nello spazio Arca del Gusto all'interno del Salone del Gusto Terra Madre 2014 di Torino. Melanzana Rossa di Rotonda - Basilicata, Italia È piccola e tondeggiante, di colore arancio intenso con sfumature verdognole e rossastre, simile a un pomodoro. Non a caso nella parlata locale si chiama “merlingiana a pummadora”. La melanzana rossa di Rotonda non ha nulla da spartire con la viola melanzana giunta in Europa forse dall’India: è giunta alla fine dell’Ottocento, probabilmente dall’Africa, forse importata da alcuni soldati di ritorno dalle guerre coloniali. Sconosciuta altrove, è una pianta rustica coltivata negli orti e ha un sapore più piccante ed esotico delle comuni melanzane. Le piantine sono poste a dimora in maggio e il primo raccolto avviene nel mese di agosto per continuare fino ai primi freddi. È consumata sott’olio e sott’aceto, quasi mai appena colta, e sono apprezzate anche le foglie tenere. La polpa è carnosa, non annerisce nemmeno dopo parecchie ore dal taglio, il che la rende adatta alla trasformazione e alla conservazione. Il profumo è intenso, fruttato tanto da ricordare il fico d’India; al palato è piccante con un gradevole finale amarognolo. E’ salita a bordo nel 2002.

Foto © Silvia Passini

