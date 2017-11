AREA in concerto: omaggio a Gianni Sassi

Gli Area sono uno dei gruppi più interessanti e rappresentativi nella scena prog italiana e internazionale. Non è semplice, ed è forse inutile, incasellarli in un genere ben preciso, perché come gruppo di grande avanguardia, il loro sound spazia dal jazz al rock, dal progressive alla world music.

“Avevo sempre la sensazione, quando capitava di ascoltare assieme un brano, che non stessimo ascoltando la stessa musica, che le nostre orecchie captassero elementi diversi. Questo mi incuriosiva terribilmente e, senza saperlo, mi insegnava a scavare a fondo nella qualità dell’esperienza musicale”.

Patrizio Fariselli su Gianni Sassi

Immagine in evidenza: © Paolo Soriani