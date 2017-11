Area Protetta Live! Roberto Giglio

Area Protetta Live! Roberto Giglio LIFEGATE è al Circolo degli Artisti di Roma per ospitare la nuova edizione degli appuntamenti LIVE di Area Protetta, in onda su LIFEGATE Radio. Dopo una parentesi sanremese nel 2003 con il brano Cento Cose (quindicimila copie vendute) entra in classifica come nuova proposta del Festival di Sanremo, dopo esperienze di arrangiatore e direttore artistico per Patty Pravo e per altri artisti e numerosi concerti, Giglio si ripresenta con uno spettacolo elegante e di livello. La cura riservata alla composizione delle musiche e alla stesura dei testi sposa spontaneamente sonorità acustiche e colori cari al jazz, in una sofisticata dimensione orchestrale, che contribuisce a fare di ogni canzone una piccola opera. Gran parte dei brani fanno parte del suo ultimo album La Quinta Stagione, un lavoro suggestivo tanto nella composizione quanto nell'aspetto letterario, che ha avuto il privilegio di ospitare alcuni tra i più grandi musicisti jazz d'Italia, tra cui il pianista Enrico Pieranunzi e il trombettista Fabrizio Bosso. La formazione sarà oltre Roberto alla voce, Alessandro Gwis al piano, Dario Rosciglione al contrabbasso, Amedeo Ariano alla batteria. Area Protetta Live! è su LifeGate Radio: un programma in mezzo al pubblico della radio. Sul palco del Circolo degli Artisti gli ospiti di Sergio Mancinelli si raccontano attraverso parole e musica. L'appuntamento radiofonico è mercoledì 10 dicembre alle 22.00. Per coloro che vorranno seguire l'evento dal vivo, l'arrivo al Circolo degli Artisti sarà allietato, a partire dalle ore 20, da un aperitivo con dj-set lounge, funk & 70's rock del collettivo. INFO: www.lifegate.it www.circoloartisti.it www.kickagency.com apertura porte ore 20:00 inizio diretta radiofonica ore 22:00 ingresso libero @ CIRCOLO DEGLI ARTISTI Via Casilina Vecchia 42 - Roma infoline: 06 70305684; info@circoloartisti.it