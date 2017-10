Aria di Dublino

...Sapendo del mio amore per un certo tipo di vita e di musica mi ha detto "Spegni 'sto cd e connettiti a LifeGate!" Be', da venerdì sera appena accendo internet clicco su di voi. E ora guardavo un po' il vostro sito e mi avete definitivamente convinto. Io qui ho lavorato al Cultivate Centre, che si trova a Temple Bar, e che si occupa di sostenibilità sopratutto ambientale, ma con un approccio decisamente olistico, al fine di promuovere una nuova qualità di vita più consapevole e che tenga conto della comunità e dell'essere umano. Nello specifico, io mi sono occupata di un progetto di ricerca sull'energia e le energie rinnovabili. Da allora la mia vita è cambiata. Ho cercato di farmi assumere alla Commissione regolatrice dell'energia irlandese, e benché abbia superato vari colloqui, alla fine hanno optato per qualcuno con una laurea in business e a cui non faceva nessuna differenza lavorare per loro o per una banca. Ho ancora il dente un po' avvelenato, si sente? Comunque continuo a collaborare con Cultivate e sono in contatto con EcoUnesco per un progetto di educazione delle giovani generazioni. Il governo ha appena approvato l'aumento del 300% di capacità eolica entro il 2012, e si sono prefissati di coprire il 30% del fabbisogno elettrico con fonti rinnovabili entro il 2020 (anche biomasse, ma fondamentalmente eolico). Scusate lo spelling scarso, ma ho una tastiera un po' cosi... comunque non si capisce bene come pensano di farlo visto che prevedono un aumento del fabbisogno di oltre il 20%. Ma c'e tanto, tantissimo da fare. L'aria di Dublino non uccide istantaneamente perche siamo sul mare e c'e sempre un vento che Trieste se lo sogna, ma ci sono migliaia di macchine tutti i giorni, con ingorghi e file di chilometri. Fino a un mese fa, i Tir olandesi e continentali in genere, carichi di meloni, papaye, fichi, fragole, mirtilli ecc, potevano transitare per il pieno centro cittadino. Per me che vengo da ztl, biciclette e domeniche a piedi mi ha fatto tanto ridere. L'ingenuità della pianificazione urbana e dei trasporti qui è abbastanza sconceratante. Dublino ha 1 milione di abitanti di notte (su 4 milioni totali della repubblica) e più di un milione e mezzo di giorno. La gente viene tutti i giorni da paesi distanti 60-100 km per lavorare. Io stessa faccio 3 ore al giorno sui mezzi pubblici, indietro come nelle nostre più arretrate regioni... Un altro tasto molto dolente riguarda la costruzione di case nuove. Dal 1994 al 2007 c'e stato uno siluppo urbanistico micidiale. Per la prima volta nella storia irlandese il Paese si è riempito di gente, ci sono gia 200.000 immigrati dalla sola Polonia (sempre su 4 milioni di abitanti), e il risultato è che i prezzi delle case sono arrivati alle stelle. Il prezzo medio di una casa a Dublino è 600.000 euro. Il risultato è case che spuntano come funghi in mega-quartieri dormitori, della serie che se ti manca il latte o prendi la macchina, o fai senza latte, o hai voglia di farti 2 chilometri andare e 2 a tornare (e ricordate che qui il clima è quello che è... non sempre si tratta di una bella passeggiata, col vento che tira da tutte le direzioni, e la pioggia che vivacemente lo segue). Le case che esistevano già sono state invece acquistate in massa da chi cominciava a fare soldi, i quali, accecati dalla speculazione, hanno lasciato case costruite negli anni della crisi o comunque recessione, invecchiare con incuria, avendo solo cura di affittarle al primo che era disposto a prendersele. O addirittura le hanno suddivise in miniappartamenti con muri in cartongesso, giusto per farci quei 200 euro in piu. Insomma, qui le case sono di un'inefficienza immane, inaudita, veramente ridicola. In più, ma questa non è necessariamente una colpa ma anche una contingenza, riscaldamento e cucina vanno tutti a elettricità. C'è pochissimo gas, praticamente a se rapportato alla totalità delle case. Quello che c'era nel Sud è stato esaurito e ora viene importato dalla Gran Bretagna, ovvero dalla Russia. Cinque persone sono state in carcere svariati mesi per aver protestato contro la Shell che sta cercando di costruire un allaccio con un giacimento a Est, nel mare, vicino a Galway. Ma apparentemente la pianificazione e lo studio di impatto ambientale sono stati fatti un po'... di sfuggita, e la gente non ci sta. Perché il gas va bene, ma non a tutti i costi, o meglio, visto che ci sono i mezzi e soldi per garantire la sicurezza all'ambiente e alla popolazione, non si può accettare a di diverso... Ma come ovunque anche qui si pensa sempre all'oggi e al domani, ma quello che succede tra una settimana sono fatti di chi viene dopo, anche perché non c'è ancora un sistema legale che veramente scoraggi queste avventure sconsiderate. Va bene ragazzi, ora vi lascio. Spero che questa lettera vi abbia incuriosito sulla nostra situazione e se per caso avete delle domande sarò felice di cercare le risposte per voi. Un caro saluto, è sempre bello conoscere nuovi amici. Anna