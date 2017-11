Aristotele e il mistero della vita

Nella sua vastità l'opera aristotelica presenta una lacuna. Questo deve aver sicuramente pensato Margaret Doody al momento di trasformare Aristotele in detective dell'antichità. Ed è così che in una Atene turbolenta e sottomessa alle regole di uno straniero, il macedone Alessandro il Grande, nel 332 a.C. viene ucciso brutalmente un suo eminente cittadino. I sospetti cadono su di un giovane parente della vittima, il quale in base alla legge ateniese dovrà essere difeso davanti al giudice da un membro del gruppo familiare. E' così che il cugino Stefanos viene designato a tenere alto l'onore della famiglia. Inesperto e per questo disperato, il giovane si rivolge ad Aristotele per affrontare la situazione e trovare il vero colpevole. Il risultato sarà all'altezza della fama del grande filosofo, che indagherà insieme a Stefanos e lo preparerà all'arringa finale.