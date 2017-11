Armonia con se stessi

Abbiamo mai pensato che la realtà dipende anche dell'idea che noi ce ne facciamo, dal tipo di pensieri che coltiviamo nei suoi confronti e dal tipo di aspettative che abbiamo? Non è il destino a costruire la nostra vita, ma siamo noi, col nostro atteggiamento a forgiare il nostro destino, minuto per minuto. Se siamo scontenti, delusi, scoraggiati, tutto ciò che intraprenderemo avrà su di sé già il peso della sconfitta. Se siamo ottimisti, fiduciosi, entusiasti, le probabilità di successo sono già alte in partenza. Il nostro atteggiamento non influisce direttamente sugli eventi, ma agisce indirettamente, attraverso un'interminabile catena di piccoli gesti, sguardi, parole, che ci attirano al simpatia e il consenso delle persone - che siano superiori, clienti, colleghi - e che col passare del tempo si tradurranno in effetti concreti. Piccoli gesti, sguardi, parole che ci aiutano a raggiungere i nostri obiettivi. "Fortuna", potrà dire qualche mala lingua, "buon raccolto dopo una buona semina" si potrebbe più giustamente commentare. Il nostro atteggiamento ha un ruolo fondamentale nella gestione della nostra esistenza, e soprattutto nel determinarne la qualità. Scopriamo così che l'idea che noi ci facciamo di noi stessi e del mondo diventa determinante per lo sviluppo del nostro futuro e per la possibilità di esplicare un ruolo creativo e costruttivo in cui mettere il luce aspetti sempre nuovi di noi stessi, per creare realtà sempre più adatte a modelli presenti, non a modelli passati, reiterati acriticamente e automaticamente. Il vecchio motto "chi lascia la vecchia via per la nuova, sa quel che perde, non sa quel che trova", viene sostituito da un nuovo invito: "per raggiungere un luogo che non conosci, devi prendere un cammino che non conosci". La nostra vita può diventare la piena espressione del nostro essere, e la vita quotidiana può diventare l'occasione per rivelarsi e attivare le molteplici sfaccettature della nostra natura. La qualità della nostra vita va misurata in base a quanto sappiamo assaporare pienamente tutto ciò che l'esistenza ci offre, quando risvegliamo i sensi, rispettiamo i sentimenti, valorizziamo le idee, diamo forma ai sogni e agli ideali. L'importante, allora, non è raggiungere una meta o l'altra, ma procedere con l'atteggiamento giusto, un atteggiamento di apertura e disponibilità, di attenzione interna e di attenzione esterna, attenzione a sé e agli altri, a ciò che vogliamo dalla vita e a ciò che la vita vuole da noi. Ci scopriremo felici con molto meno di quanto normalmente si pensa necessario, e il traguardo che ci porremo come obiettivo non sarà quantitativo, ma qualitativo, sarà quello dell'armonia con noi stessi. Marcella Danon

Immagine: Looking At The Stream Line In Time, Acrilico di John Rombough