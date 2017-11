Aromaterapia per difendere il sistema respiratorio

Il sistema respiratorio è la parte più esposta alle allergie, perché le sostanze che provocano irritazione, come ad esempio il polline o anche la semplice polvere di casa e dell'auto lasciata per lungo tempo chiusa al sole, sono ispirate e possono provocare attacchi più o meno forti di rinite allergica o anche di asma. Per contrastare l'infiammazione delle pareti interne del naso, degli occhi, con cefalea, starnuti e naso chiuso o colante, gli oli essenziali più indicati e anche più facilmente reperibili, sono: basilico, camomilla, chiodi di garofano, eucalyptus citriodora, lavanda, limone, maggiorana, melissa, menta, rosa, rosmarino, pino, salvia, timo. Si tratta, in questo caso, di oli essenziali che riescono ad associare una forte azione antiallegica o antistaminica a proprietà balsamiche e antinfiammatorie. Infatti, il timo è molto indicato come rimedio specifico per tutte le infezioni respiratorie. La rosa (meglio quella canina) ha delle proprietà terapeutiche molto specifiche per le mucose infiammate e per la cefalea. L'eucalyptus, per la sua forte azione balsamica è comunemente usata anche in tutte le caramelle medicamentose. Alcuni suggerimmenti per usare oppurtunamente gli oli premettendo che l'effetto migliore è dato dall'alternare o dall'associare due o tre oli diversi: