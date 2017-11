Aromi benefici e malefici

Hanno dei profumi favolosi, aromi affascinanti, svolgono un'attività per il benessere e la salute molto potente. Il limite benefico o malefico, buono o cattivo, non è ancora ben definito, non è sempre facile distinguere i "fiori del bene" e i "fiori del male". Sembra che il fiore del male per eccellenza sia il papavero. Papavero da cui si estrae la morfina che calma il male, dalla morfina stessa si estrae l'eroina che fa il male (notoriamente distrugge il cervello). Ecco come questo esempio dimostra la difficoltà a classificare il bene e il male. Altro esempio la salvia, dal latino salvia del salvatore, che salva, quindi dovrebbe essere il fiore del bene per eccellenza. Ma di quale salvia si parla? La salvia sclarea, per le turbe del ciclo femminile, la circolazione o la salvia officinale dalle mille virtù, ma anche neurotossica e abortiva per i tujoni, alfa e beta, che sono chetoni particolarmente dannosi? E' qui che si ricongiungono la letteratura e l'aromaterapia nella relatività delle cose della vita e nella difficoltà della classificazione. I Rosmarini Dal latino rosmarinus "rosa marina". E' il fiore dei bordi del mare. Come per la salvia officinale si parla del rosmarino officinale. Officinale viene dal fatto che un certo numero di piante fanno parte della farmacopea antica, piante selezionate per la loro attività fitoterapeutica (e non aromaterapeutica) e dunque usate in "officina" (farmacia). La determinazione della razza chimica, o chemiotipo, permette di differenziare diversi rosmarini officinali, dagli odori ed attività assai diversi. Si troverà del rosmarino officinale al cineolo, in cui odore e attività hanno punti in comune con certi eucalipti, essendo, in particolare, respiratori. Le lavande Lavanda deriva da lavare, essendo usata dalle lavandaie per profumare e disinfettare l'acqua del bagno e della biancheria. Da avere sempre in casa, l'olio essenziale ha un odore molto delicato, non ha nessuna tossicità, è polivalente per eccellenza. Esistono delle lavande ibride come il lavandino super (o dolce) e il lavandino abriale. Vi sono altre lavande, come la stoechade, molto diversa, è cicatrizzante ma ricca in chetoni e quindi neurotossica, ma anche la spiga, dal nome della vipera (veniva usata dai pastori per curare gli animali), non tossica, respiratoria per la sua ricchezza in cineolo. I Gerani I più rappresentativi sono i gerani rosati, detti odorosi o bourbon. Da non confondere con i gerani ornamentali che tutto il mondo conosce. Il geranio rosato ricco in molecole aromatiche varie, produce un olio essenziale indispensabile nel quotidiano, come rigenerante cellulare, cicatrizzante, antinfettivo, fluidificante ed emostatico e per il profumo molto vicino alla rosa, come indica il nome. La Rosa Vera Attenzione al suo prezzo molto elevato, viene spesso falsificata; i più rari sono gli estratti realmente ottenuti per estrazione con vapore acqueo, senza estrazione preliminare con solventi chimici. Non è soltanto un favoloso profumo ma è un eccellente tonico, astringente e cicatrizzante. Il Neroli E' il fiore dell'arancio. Molteplice l'uso, fra cui la depressione nervosa e il risanamento batteriologico del terreno. La Verbena Odorosa Da provare per mille cose e da considerare per stroncare una febbre molto alta, senza ostacolarla. Oltre al favoloso profumo è un eccellente tonico, astringente e cicatrizzante. Jacques Paltz