A2A, arrestato ex dirigente per abuso di potere in Montenegro

Sarebbe stato arrestato per abuso di potere, un ex dirigente di Epcg (Elektroprivreda Crne Gore AD Niksic), società che si occupa della produzione di energia elettrica in Montenegro e partecipata da A2A S.p.a. Lo rende noto lo stesso gruppo in un comunicato in cui specifica che “in data 15 aprile 2016 l’ex Cfo di Epcg, è stato oggetto di un provvedimento di custodia cautelare da parte dell’Autorità giudiziaria del Montenegro”. Nella stessa nota A2A “esprime sconcerto e rammarico per il provvedimento restrittivo emesso nei confronti dello stesso Cfo ed auspica una rapida definizione della vicenda”.

