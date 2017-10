Arriva Il Gigante

Hanno scelto la Giornata Mondiale della Terra, i Rio, per lanciare il loro nuovo singolo, Il Gigante: collaborazioni illustri (Fiorella Mannoia e Paolo Rossi), testo ambientalista e un sound che è "energia pura" per un brano che vuole sì sensibilizzare le persone nei confronti dei cambiamenti climatici, ma in modo creativo e senza piangersi addosso. Un inno per l'ambiente, insomma, ispirato direttamente dal progetto Impatto Zero® di LifeGate al quale la band ha scelto di aderire: grazie ad esso si contribuirà alla creazione e alla tutela di foreste in crescita in Costa Rica per compensare le emissioni di CO 2 generate dalla realizzazione del brano. Un gesto concreto a favore di un pianeta dove, come recita la canzone, "il Gigante sporca di nero tutto quello che tocca". Ma dove è ancora possibile fare molto per invertire la rotta, a livello istituzionale come nel quotidiano di ogni persona. "Con questa canzone abbiamo deciso di aderire al progetto Impatto Zero®, perché sentivamo il bisogno di fare qualcosa per l'ambiente - affermano Marco Ligabue e Fabio Mora, autori della canzone. Tutti possiamo fare un piccolo gesto per aiutare questo pianeta schiacciato dal peso del Gigante, che rappresenta il tempo moderno che non si cura di a in nome degli interessi economici". Il brano farà parte del nuovo album della band emiliana, prodotto da Riservarossa Records, che vedrà la luce in autunno e conterrà anche un pezzo scritto da Luciano Ligabue.

I Rio nascono alla fine del 2001 dall'incontro di Fabio Mora e Marco Ligabue, uniti dalla passione per il rock'n'roll e per il Messico. Inizialmente legati ai classici tex mex, ben presto i Rio cominciano a lavorare su un proprio repertorio, grazie alla vena compositiva di Marco, autore di testi e musiche della maggior parte dei brani. Ad ottobre 2004 esce l'album d'esordio "Mariachi Hotel", anticipato dal singolo "Sei Quella Per Me". Nell'estate 2005 hanno già 100 concerti al loro attivo e partecipano al concerto-evento di Ligabue, Campovolo. Il secondo album "Terra Luna e Margarita" è anticipato dal singolo "Come Ti Va", nella Top 10 dei download digitali su I-Tunes per varie settimane. Opening act al "Nome e Cognome Tour/2006" di Ligabue nell'estate 2005 e al "Soundtrack 96-06 Tour" di Elisa nell'aprile 2006, i Rio sono protagonisti di un'intensa attività live che comprende show elettrici e concerti acustici nei club e nei pub. Nel 2008 volano in Brasile per un tour, mentre esce il singolo "Voglia di Te" che scala la Top 10 del downloading su I-Tunes. Il nuovo singolo "Il Gigante", in uscita il 22 aprile 2009, anticipa un anno ricco di novità, che culminerà con il loro terzo album.

Impatto Zero® è il primo progetto in Italia che concretizza gli intenti del Protocollo di Kyoto: riduce le emissioni di anidride carbonica e le compensa contribuendo alla creazione e tutela di foreste in crescita. Grazie alla collaborazione con Università italiane e straniere, Impatto Zero® è in grado di calcolare le emissioni di anidride carbonica generate da qualsiasi attività, proporre delle iniziative per ridurre tali emissioni e compensare le restanti.