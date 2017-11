Le donne marocchine tessono il tappeto magico dello sviluppo sostenibile

L’ong Arte Fatto Onlus è stata fondata a Milano nel 2008 con lo scopo di promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso l’arte, il design e l’artigianato. Opera in tutto il mondo a sostegno di artigiani e artigiane per migliorare le loro condizioni di vita tramite corsi di design e attività che potenziano le loro abilità imprenditoriali e allo stesso tempo per soddisfare la crescente domanda di abbigliamento etico.

Queste donne avevano solo bisogno che qualcuno scoprisse il loro talento nel creare meravigliosi oggetti fatti a mano. Le abilità straordinarie le possedevano già; noi ci abbiamo messo la passione e il design innovativo. Loro ci hanno insegnato l’arte della tessitura. (Gabriella Ghidoni, designer della ArteFatto)

Immagine di copertina: © Arte Fatto Onlus