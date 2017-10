Arte in Toscana. Art in Park

Armanda Verdirame vive e lavora a Milano. Opera prevalentemente con la terracotta, inserendo semi di diverse graminacee che, cuocendo, creano solchi, rilievi, strappi, fratture, decori: segni che lanciano una serie di messaggi affidati alla terra per la memoria futura. Il seme, per l'artista, è simbolo di vita, codice di un potenziale futuro da accogliere, proteggere, far germogliare. Le argille di Armanda diventano quindi terre-madri che sanno generare, accudire, far crescere e conservare: una scultura che, dal femminile, trae l'aspetto più progettuale e genitivo. E questa è la dimensione ancestrale che percorre la poetica della Verdirame. In particolare, la tematica cara all'artista è quella della salvaguardia ambientale: è come se Armanda, con i suoi semi, ricercasse la voce di Gaia, la Terra ferita dalle offese dell'uomo. I segni lasciati dai semi tracciano la semiotica di questa sofferenza. Le terre sapientemente scelte dall'artista custodiscono e proteggono questi codici di una natura mal-trattata, e non è un caso che tra le forme predilette da Armanda ci sia lo scudo. Quasi l'artista volesse affidare al futuro la memoria di questa natura minacciata. Una forte suggestione le arriva anche dalla musica che traduce nel suo linguaggio attraverso spartiti di semi-ritmica: fogli lievi di terracotta nei quali il ruolo delle note è raccolto dai semi. Altro richiamo, forte e affascinato, è quello del cielo: tema che l'artista ha esplorato con i suoi big-bang, con le sue costellazioni, con le sue galassie, le sue lune, spesso impreziosite dall'uso del colore e dalle iridescenze del raku. Terra, uomo, cielo in una declinazione che coniuga l'universale con scampoli di presente, in quell'arpeggio dell'arte che, al vero, restituisce la sua poesia. Come nelle precedenti edizioni, la mostra avrà luogo sia in uno spazio aperto: il parco dell'hotel Villa San Paolo Strada provinciale per Certaldo 53037 San Gimignano (Siena) tel. 0577.955100 fax 0577.955113 http://www.hotelvillasanpaolo.com/villasp/hotel_home.htm Sonia Tarantola