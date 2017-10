Arte, Religione e Politica

Come la Religione, plurisecolare incontrastato spirito guida degli esseri umani, e la Politica, attuale dominatrice di popoli, si stanno contendendo, in questi ultimi anni, il fertile terreno dell?Arte. L?introduzione sulle radici cristiane dell?arte occidentale è concentrata nella prima sala, affidata alle opere di sei grandi protagonisti della scena contemporanea: Joseph Beuys, Dan Flavin, Lucio Fontana, Yves Klein, Hermann Nitsch e Antoni Tapies. Nelle sale successive saranno esposti i lavori di interessanti e soprattutto eterogenei artisti di culture lontane dalla nostra... l'arte si arricchisce per integrazioni e contatti diversi. Ogni cultura contiene un miscuglio di intuizione profonda, di sapere accumulato da millenni, di saggezza popolare, di valori etici e di credenze spirituali. Il duo francese Art Orientè object votato alla denuncia del cinismo umano; il cubano Josè Bedia, creatore di un antropomorfismo afro-cubano; l?ivoriano Frederic Bruly Bouabrè impegnato a svelare l?Africa oltre ogni confine; il brasiliano Mestre Didi, leader spirituale della comunità Nago; la dominicana Charo Oquet, studiosa di cosmogonie animiste; il giapponese Kazuo Shiraga, monaco buddista del gruppo Gutai che dipinge usando i piedi; il beninese Cyprien Tokoudagba coinvolto nell?adattamento su teladi primitivi murales; quattro esponenti dell?ancestrale arte aborigena australiana ? Anatjari Tjakamarra, Old Walter Tjampitjinpa, Ronnie Tjampjinpa, Mick Namarari Tjapaltjarri- e, sempre dal deserto australiano, i Warlukurlangu, associazione di artisti dello Yuendumu. La mostra è accompagnata da un fitto programma... La mostra è accompagnata da un fitto programma di attività didattiche. Sono previste conferenze sul tema e concerti di musica contemporanea. Sonia Tarantola PAC Padiglione di Arte Contemporanea Via Palestro 14 20121 Milano tel. 0276009085 Orario: da martedì a sabato 9.30-17.30; giovedì 9.30-21.00 domenica 9.30-19.30 Chiuso il lunedì e il giorno di Ferragosto Ingresso gratuito tutte le domeniche d?agosto info: www.comune.milano.it/pac