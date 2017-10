Artplayfactory

Un letto, "sonnifero", è incorniciato da un assemblaggio di legni levigati naturalmente dal mare e trovati sulla spiaggia. "Pluriball" è il nome di luci in bronzo, di varie dimensioni e di forma sferica. La loro costruzione richiede un lavoro manuale certosino, a secondo della dimensione si possono realizzare tra le 300 e le 1500 saldature! Durante il Salone del mobile, nello spazio di Artplayfactory era esposta una grande scultura di fibre ottiche e di bronzo, immersa in un ambiente buio. In uno spazio-laboratorio arredato con banconi da falegname esse realizzano con le proprie mani molti dei loro prodotti. Lifegate ha parlato con Angela Ardisson. In quanti siete? Siamo un team di quattro donne e lavoriamo assieme intorno a dei progetti che riguardano un po' la committenza e un po' situazioni-eventi come il Salone del mobile. Recentemente abbiamo per esempio fatto la presentazione di una nostra seduta collettiva in forma di chaiselongue, grande 2 metri per 2, studiata per contenere più di una persona e quindi per essere posizionata in parchi, in giardini o presso delle strutture urbane. Qual'è la vostra idea guida? Vogliamo acquisire la maternità del progetto tutte insieme e svilupparla esprimendo ognuna la sua personalità. Ci lavoriamo intorno, seduti qui alla tavola. La luce è particolarmente importante per noi, perché cambia gli spazi e quindi anche gli stati di umore e le emozioni. Vivere gli umori e le emozioni è una parte importante della vita: sorridere