Ascolta Innocents online

Il 23 settembre scorso Moby ha radunato pochi fortunati per assistere all'anteprima live di Innocents, il suo nuovo album disponibile negli store, digitali e non, a partire dal prossimo 1 ottobre. Ma niente paura. Moby, abituato a condividere in anteprima le sue creazioni con i fan più accaniti ma anche all'uso delle nuove tecnologie, ha voluto anche questa volta rendere disponibile in streaming integrale il suo ultimo lavoro prima della sua uscita ufficiale: fino al prossimo 29 settembre chiunque può ascoltare le nuove tracce di Innocents, sia sul sito NPR, sia sul sito Cubomusica (più specificatamente per i fan italiani). Dopo l'uscita ufficiale del disco, Moby sarà poi impegnato in tre live consecutivi (2-3-4 ottobre) tutti al Fonda Theatre di Los Angeles. Come già aveva anticipato la scorsa estate in occasione dell'annuncio del nuovo album, questi tre saranno gli unici concerti in programma per la promozione dal vivo di Innocents; ed è proprio per questo che uno dei tre (il 4 ottobre alle 20.30 ora statunitense) verrà trasmesso in livestream su Evntlive, nuova piattaforma che fornisce la possibilità di assistere a concerti in streaming sulla propria smart tv, tablet o cellulare. Il nuovo disco, al contrario di tutti i precedenti, non è autoprodotto e vanta un numero assai considerevole di collaborazioni: per la produzione Moby si è avvalso dell'amico Mark "Spike" Stent (che ha già lavorato con artisti come U2, Muse, Björk e Massive Attack); mentre la lista delle collaborazioni è lunghissima e include: Wayne Coyne (The Flaming Lips), Mark Lanegan, la cantautrice canadese Cold Specks, Skylar Grey (conosciuto dai più per aver collaborato e suonato con Eminem e Rihanna) ed i cantanti Damien Jurado e Inyang Bassey. "Ho sempre passato la maggior parte del tempo da solo in studio, per Innocents invece mi è sembrata una buona idea quella di coinvolgere altre persone per la sua realizzazione. Lavorare con tutti questi artisti mi ha aiutato a fare un disco di cui sono molto fiero e lavorare in questa maniera mi ha dato anche una sorta di vita sociale". Grandi novità, dunque, per il "folletto" di New York.