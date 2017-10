Asia Argento, la mia libertà

Intervista a Asia Argento Sta per uscire un cofanetto di 3 cd con canzoni selezionate da te. Il titolo del cofanetto è "Asia Argento" ed è pubblicato da AntibeMusic. Si tratta per la maggior parte di brani molto rari, non mixati. Ci anticipi qualcosa? Sono tre cd. Uno di musica elettronica, che ha a che fare con la techno dei primi anni '90 e poi arriva alla musica elettronica di oggi. Poi c'è un cd di musica rock molto primitiva, con dei suoni sporchi, un po' punk, l'unico pezzo "commerciale" è California Über Alles dei Dead Kennedys. E poi c'è un terzo cd di musica malinconica, s'intitola Sad Core, è il mio cd preferito, è quello che ascolto di più a casa: ci sono molti brani blues, alcuni più difficili da trovare, alcuni più accessibili come John Lee Hooker, ci sono poi brani degli anni '50 e '60 di Marino Barreto Jr., Gino Paoli, Serge Gainsbourg e ci sono addirittura dei brani mai usciti altrove come uno del chitarrista dei Warlocks, Corey Lee Granet, che mi ha concesso in esclusiva. È stato un modo di condividere delle canzoni che amo e che ho fatto molta fatica a raccogliere, cercandoli soprattutto all'estero. Come sei arrivata a fare la disc jockey e la selezionatrice di dischi? Era una cosa che facevo in privato fin da ragazzina. Poi quando abitavo in America mi è capitato di mettere dischi in dei "baracci" punk-rock, quando sono tornata in Italia ho iniziato a farlo quasi per mestiere e ho girato il mondo così, ho messo dischi in Giappone, Germania, Francia, Turchia, Grecia… insomma, un sacco di posti. E la radio? Ti piacerebbe fare un programma tutto tuo? Sì, e mi piacerebbe proprio farla con voi, perché siete la radio che ascolto, una delle poche che trasmette la musica che mi piace ascoltare. Allora arrivederci a ottobre con LIFEinASIA... Su LifeGate Radio!