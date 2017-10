Asma e problemi respiratori

Inoltre il 70 per cento dei pazienti è limitato nello svolgimento di attività come sbrigare lavori domestici e affrontare impegni sociali, rinunciando persino ad uscire di casa, ad andare al ristorante e al cinema. Il 25 per cento degli allergici, poi, è condizionato dalla sua patologia nella scelta dei luoghi di vacanza. Ma le difficoltà non finiscono qui: più della metà dei pazienti non dorme bene con ripercussioni sull'attività scolastica e lavorativa. La prevenzione è la prima carta da giocare. Per fare questo occorre il contributo delle istituzioni a sostegno della ricerca e accrescere la conoscenza circa l'impatto dei fattori genetici e ambientali.