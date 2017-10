Assenteismo e cattiva salute

Recenti studi scientifici hanno evidenziato che l'assiduo assenteismo sul lavoro non aiuta il lavoratore a star bene ma, al contrario, sortisce effetti dannosi sulla salute generale: "la certificazione di malattia è un incoraggiamento della malattia stessa", afferma il ricercatore svedese Alf Nachemson, alla recente conferenza su "Mal di schiena e disabilità" a New York City. Nachemson osserva che gli studi scientifici rivelano come un'ampia disabilità lavorativa porti ad una diminuita aspettativa di vita. I medici dovrebbero pertanto aiutare i pazienti a rimanere remunerativamente impiegati.