Auto e CO2: Italia seconda in Europa per basse emissioni

C'è una classifica di cui l'Italia può vantarsi, ovvero quella che la vede al secondo posto in Europa per le basse emissioni di CO2 derivanti da nuove immatricolazioni di auto. Secondo l'elaborazione dei dati Unrae (Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri) ed Eea (European environment agency) da parte dell'osservatorio Autopromotec, la media di emissioni del 2015 è stata di 115,1 gCO2/km, valore che colloca il nostro Paese tra la Francia, prima in classifica con 111,3 gCO2/km, e la Spagna, in terza posizione con 116,2 gCO2/km. Seguono Regno Unito (121,9 gCO2/km) e Germania (128,6 gCO2/km).