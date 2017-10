Quante auto elettriche sono state vendute in Italia

In Italia sono state vendute 524 auto elettriche nel 2012 (304 l'anno prima), di queste il 77 per cento è stato immatricolato da società di noleggio. Lo studio è stato condotto da Deloitte e dall'Associazione nazionale industria dell'autonoleggio e dei servizi automobilistici (Aniasa), un ente che aderisce a Confindustria e che rappresenta circa il 95 per cento del settore dei servizi di noleggio di automobili e altri veicoli. Secondo l'indagine, ormai circa il 70 per cento delle società di noleggio ha incluso nella propria offerta modelli elettrici, il 60 per cento dispone anche di mezzi con motorizzazione ibrida. Tra quelli più adottati ci sono la Peugeot iON, la Renault Twizy e la Opel Ampera. Le difficoltà più comuni che ancora riscontrano i noleggiatori sono l'assenza di una rete capillare di stazioni di ricarica sul territorio italiano (problema condiviso anche dai clienti) e l'incognita relativa al valore del veicolo nel momento in cui lo si vuole vendere, visto che non esiste un mercato di auto elettriche usate ben sviluppato. Per chi noleggia l'auto, invece, il problema relativo alla ridotta autonomia è largamente compensato dalla comodità di poter guidare liberamente anche nelle zone a traffico limitato (ztl).