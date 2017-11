Auto a zero emissioni. L’elettrizzante estate Nissan

Che cosa non ci convince ancora delle auto ibride o elettriche? Perché non abbiamo ancora preso in considerazione l'acquisto di un'auto a trazione alternativa? All'indagine internazionale Frost&Sullivan gli europei hanno risposto: - 67% prezzo alto - 61% scomodità nel trovare stazioni di servizio - 51% limitata disponibilità di modelli - 35% timori riguardo la manutenzione - 30% limitazioni di spazio, abitabilità e bagagliaio - 25% prestazioni limitate - 25% sicurezza L'altro dato oggettivo analizzato in casa Nissan nel maggio 2009 è come e quanto ci muoviamo in auto. L'80% degli europei non usa l'auto per più di 100 km al giorno. Durante i giorni feriali, il 58% degli spostamenti è di tipo casa-supermercato-lavoro, in un range di pochissimi chilometri. Nei giorni festivi, weekend e vacanze, gli spostamenti a corto raggio si riducono al 31%, mentre aumentano, ovviamente, quelli oltre i 200 km (il 49%). Su tutti questi dati, Nissan ha una risposta pronta. Prezzo. Per la trazione elettrica l'idea è concentrarsi sulle city-car, con costi di partenza non elevati e comunque in diminuzione con l'inizio della produzione in grande serie. Ogni nuova tecnologia, dai telefonini agli schermi Lcd, ha un costo iniziale elevato che tende a ridursi notevolmente con l'aumento dei volumi produttivi. Sarà così anche per l'auto EV. Stazioni di servizio. Nissan propone una serie di soluzioni: la stazione di ricarica in garage, che in 8 ore ricarica il 100% delle batterie. Le stazioni di ricarica veloce, al posto dei tradizionali distributori o nei supermarket, che in 20 minuti ridanno l'8% di energia. O la rivoluzionaria piattaforma charging without contact: una piastra a induzione sotto l'asfalto, collocata davanti ai semafori o lungo le corsie riservate alle auto elettriche, che ricarica le auto dal basso senza allacciare alcun filo, anche in corsa. Modelli. Nissan ha negli anni sviluppato una vasta gamma di prototipi e di auto a trazione alternativa. L'Altima ibrida in Usa nel 2007, il prototipo HEV ibrida a trazione posteriore nel 2010, la bellissima Murano che va a E10 in Giappone, la mini-concept elettrica Nuvu vista a Parigi nel 2008, la gemma Mixim e le due Pivo: microvetturette elettriche il cui abitacolo ruota per facilità di parcheggio nelle congestionate aree cittadine. Batterie. Le 55.000 auto elettriche Nissan vendute all'anno saranno dotate di batterie lamellari agli ioni di litio di nuova generazione che assicurano maggiore capacità energetica, compattezza, potenza emessa, velocità di carica, niente effetto memoria né riscaldamento e, cosa importante per i designer, flessibilità nel layout della struttura. Il diadema di questa raggiera di studi, prototipi, proposte brillerà il 5 agosto 2009 a Yokohama, giorno di presentazione della prima vettura elettrica Nissan mass-market: 5 passeggeri ed ampio bagagliaio, buone prestazioni, autonomia superiore ai 150 km, batterie agli ioni di litio e design esclusivo: è un'auto progettata elettrica, non convertita. Forte di una rete di alleanze globali, dalle architetture tecnologiche alle utilities, dai gestori di flotte aziendali fino a municipalità e governi, Nissan s'è impegnata a seguire queste tappe: nel 2010 l'avvio della produzione, nel 2011 le prime vendite in Italia, nel 2012 la diffusione in tutto il mondo e, a partire dal 2015, i veicoli a idrogeno, fuel-cell. Una visione nel contempo realistica e utopica del futuro della nostra città.