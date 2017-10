Auto elettrica? Tre italiani su quattro l’acquisterebbero

E' quanto emerge dalla ricerca Accenture "Plug-in Electric Vehicles: changing perceptions, hedging bets", dalla quale emerge che sono proprio gli italiani i più propensi all'acquisto di un'auto elettrica o ibrida. Con un 73% su una media globale del 60%, gli automobilisti italiani risultano essere i più sensibili; il 55% del totale vorrebbe inoltre conoscere la fonte di elettricità utilizzata per ricaricare il proprio veicolo. Elettrica sì purché sia da fonti rinnovabili. Il 96% degli intervistati sarebbe incoraggiato ad acquistare un'auto elettrica se la fonte di alimentazione fosse rinnovabile. Se prodotta da nucleare o con i combustibili fossili, uno su due si dice scoraggiato all'acquisto. Più del prezzo, i punti di ricarica. I fattori determinanti per passare ad un'elettrica sarebbero la disponibilità di punti di ricarica e una capacità della batteria equivalente a un pieno di serbatoio di un'auto tradizionale (rispettivamente 63% e 53%), più che il prezzo. "I dati confermano una generale apertura degli automobilisti verso i veicoli elettrici, ma se le aziende fornitrici di energia elettrica vogliono che la richiesta di veicoli esclusivamente elettrici aumenti, le reti di ricarica dovranno essere più fitte e le unità di carica più veloci", ha dichiarato Claudio Arcudi, Executive Partner Utilities di Accenture. La concorrenza tra i fornitori di energia. La grande maggioranza degli automobilisti vuole pagare in base alla ricarica. I fornitori dei servizi di ricarica dovrebbero quindi raggiungere i consumatori attraverso alleanze commerciali con i venditori di automobili, oltre ad ottimizzare l'infrastruttura attraverso la collaborazione con gli operatori della rete di distribuzione. Sempre secondo Arcudi: "Il costo dell'acquisto e della manutenzione di veicoli elettrici sarà un fattore cruciale nella scelta, ma le autorità municipali e i fornitori di energia elettrica dovranno motivare gli automobilisti con ragioni di tipo non finanziario se vogliono promuovere l'adozione di questi tipi di vetture". Voi cosa fareste?