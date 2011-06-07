<p>E’ quanto emerge dalla ricerca <a href="http:\/\/www.accenture.com\/it-it\/Pages\/index.aspx" target="_blank"><strong>Accenture<\/strong><\/a> “Plug-in Electric Vehicles:<br \/>\nchanging perceptions, hedging bets”, dalla quale emerge che sono<br \/>\nproprio gli italiani i pi\u00f9 propensi all’acquisto di un’auto<br \/>\nelettrica o ibrida.<\/p>\n<p>Con un 73% su una media globale del 60%, gli automobilisti italiani<br \/>\nrisultano essere i pi\u00f9 sensibili; il 55% del totale vorrebbe<br \/>\ninoltre conoscere la fonte di elettricit\u00e0 utilizzata per<br \/>\nricaricare il proprio veicolo.<\/p>\n<p><img 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alt="" width="450" height="209" align="absmiddle" border="15" \/><\/p>\n<p><strong>Elettrica s\u00ec purch\u00e9 sia da fonti<br \/>\nrinnovabili.<\/strong> Il 96% degli intervistati sarebbe<br \/>\nincoraggiato ad acquistare un’auto elettrica se la fonte di<br \/>\nalimentazione fosse rinnovabile. Se prodotta da nucleare o con i<br \/>\ncombustibili fossili, uno su due si dice scoraggiato<br \/>\nall’acquisto.<\/p>\n<p><strong>Pi\u00f9 del prezzo, i punti di ricarica.<\/strong> I<br \/>\nfattori determinanti per passare ad un’elettrica sarebbero la<br \/>\ndisponibilit\u00e0 di punti di ricarica e una capacit\u00e0 della<br \/>\nbatteria equivalente a un pieno di serbatoio di un’auto<br \/>\ntradizionale (rispettivamente 63% e 53%), pi\u00f9 che il<br \/>\nprezzo.<\/p>\n<p>“I dati confermano una generale apertura degli automobilisti verso<br \/>\ni <a href="http:\/\/www.lifegate.it\/it\/eco\/people\/mobilita\/" target="_blank"><strong>veicoli elettrici<\/strong><\/a>, ma se le aziende<br \/>\nfornitrici di energia elettrica vogliono che la richiesta di<br \/>\nveicoli esclusivamente elettrici aumenti, le reti di ricarica<br \/>\ndovranno essere pi\u00f9 fitte e le unit\u00e0 di carica pi\u00f9<br \/>\nveloci”, ha dichiarato Claudio Arcudi, Executive Partner Utilities<br \/>\ndi Accenture.<\/p>\n<p><strong>La concorrenza tra i fornitori di energia.<\/strong> La<br \/>\ngrande maggioranza degli automobilisti vuole pagare in base alla<br \/>\nricarica. I fornitori dei servizi di ricarica dovrebbero quindi<br \/>\nraggiungere i consumatori attraverso alleanze commerciali con i<br \/>\nvenditori di automobili, oltre ad ottimizzare l’infrastruttura<br \/>\nattraverso la collaborazione con gli operatori della rete di<br \/>\ndistribuzione.<\/p>\n<p>Sempre secondo Arcudi: “Il costo dell’acquisto e della manutenzione<br \/>\ndi veicoli elettrici sar\u00e0 un fattore cruciale nella scelta, ma<br \/>\nle autorit\u00e0 municipali e i fornitori di energia elettrica<br \/>\ndovranno motivare gli automobilisti con ragioni di tipo non<br \/>\nfinanziario se vogliono promuovere l’adozione di questi tipi di<br \/>\nvetture”.<\/p>\n<p>Voi cosa fareste?<\/p>\n<div class="embed"><\/div>\n<span itemscope itemtype="http:\/\/schema.org\/Article" class="itempropwp-wrap"><meta itemprop="name" content="Auto elettrica? Tre italiani su quattro l'acquisterebbero"><meta itemprop="url" content="\/persone\/stile-di-vita\/auto_elettrica_tre_italiani_su_quattro_l_acquiste"><meta itemprop="image" content="\/app\/uploads\/2ce54374e7a589d59ab1017886d59775.jpg" \/><meta itemprop="author" content=""><meta itemprop="description" content="E' quanto emerge dalla ricerca Accenture "Plug-in Electric Vehicles:changing perceptions, hedging bets", dalla quale emerge che sonoproprio gli italiani i pi\u00f9 "><meta itemprop="datePublished" content="2011-06-07 17:42:00"><meta itemprop="dateModified" content="2017-10-18 15:51:07" \/><\/span>