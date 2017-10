Auto. Il pieno lo fai con il vento

Si chiama Sanya Skypump ed è stata installata pochi giorni fa vicino a Barcellona, presso la sede della filiale di Ferrovial Servicios, ma sono prevista altre installazioni negli USA e in Australia presso centri commerciali e università. Si tratta della prima stazione di ricarica al mondo per veicoli elettrici che sfrutta l'energia del vento e di una mini turbina eolica e che produce in loco l'energia necessaria per un pieno. Una stazione di ricarica innovativa, che accoppia una mini turbina eolica fornita da Urban Green Energy, azienda che opera nel settore delle energie rinnovabili in più di 65 paesi nel mondo e da una colonnina di ricarica di nuova concezione fornita invece da GE Energy Industrial Solution, azienda che offre soluzioni nel campo dell'energia, del medicale, dell'ambiente domestico, dei trasporti e dei servizi finanziari.