Massaggio e automassaggio Ayurvedico

Nella tradizione ayurvedica il massaggio è sempre stato apprezzato e la gente lo adotta come una pratica di vita. Rinforza, rilassa, migliora il sonno, mantiene morbida e giovane la pelle, fa aumentare le difese immunitarie incrementando la produzione di globuli bianchi, migliora la vista e aiuta ad alleviare lo stress e la fatica. Vi sono numerosi metodi di praticare il massaggio ayurvedico, ma a tutti, anche a chi non è un massaggiatore esperto, è data la possibilità di effettuare quotidianamente l'automassaggio con oli a base di piante ayurvediche. Tutti i movimenti del massaggio possono essere eseguiti anche senza olio, ma il suo uso ne accresce notevolmente i benefici. Gli oli piú utilizzati sono quelli di sesamo e di semi di senape in cui vengono fatte bollire erbe medicinali. A seconda della costituzione ayurvedica e del tipo di pelle si utilizzano diverse formule di oli completamente naturali e pressati a freddo: Vata, per pelli normali e secche, ha un effetto calmante sul sistema nervoso; Pitta, per pelli sensibili, stimola la circolazione e infine Kapha, per pelli grasse, riscalda e tonifica. Il massaggio va fatto al mattino, preferibilmente seduti, e dura circa un quarto d'ora. Secondo la tradizione, l'olio dovrebbe essere riscaldato a una temperatura leggermente superiore a quella corporea. Se non si ha sufficiente tempo a disposizione si possono massaggiare soltanto il cuoio capelluto, le orecchie e le piante dei piedi. Si comincia innanzitutto con lo strofinare i palmi delle mani finché diventano calde. Poi si massaggia la testa, effettuando dei piccoli movimenti circolari, in modo che lo scalpo si muova sulle ossa e la circolazione venga stimolata. Si trofinano gli occhi e si friziona tutta la superficie del viso. In seguito si massaggiano le orecchie, il collo e le spalle, fino ad arrivare alle braccia e alle mani. Le ossa lunghe si massaggiano con movimenti "avanti e indietro", mentre le articolazioni con movimenti circolari. Il seno e la pancia vanno massaggiati molto delicatamente con movimenti rotatori, evitando una pressione eccessiva. Nel trattamento della spina dorsale si friziona vicino alle vertebre, agendo contemporaneamente su entrambi i lati e disegnando circoli con molta attenzione. Per le gambe, si procede allo stesso modo come per le braccia e si finisce con un massaggio dolce sulla pianta dei piedi. Una volta terminato il massaggio, l'ideale è lasciare l'olio ancora per 10 minuti sul corpo prima di fare un bagno o una doccia. Questo lasso di tempo permette alla pelle di assorbire l'olio e di portare in superficie le impurità per facilitarne l'espulsione attraverso i pori. Oltre ad essere una tecnica benefica per mantenersi in buona salute, il massaggio é soprattutto un atto d'amore verso se stessi ed è quindi importante che venga eseguito in uno stato di calma e di tranquillità interiore. Anna Poletti