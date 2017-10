Autoregolazione energetica

Viviamo in una società dai tempi accelerati che obbliga all'autoregolazione. Il corpo è costretto a contrarsi per non sentire lo stress, operazione questa che non permette al sangue di fluire, favorendo una stasi energetica che impoverisce la percezione sensoriale. D'altronde, di fronte a mille stimoli il corpo non può che "alienarsi" ritirando l'energia dalle zone periferiche al nucleo interno e diminuendo l'ampiezza dei movimenti respiratori. A fine giornata si sente il bisogno impellente di scaricarsi delle emozioni negative accumulate nel giorno e di ricaricarsi di energia pulita per sentirsi integrati in se stessi. La bioenergetica individua due vie: