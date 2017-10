Stop agli incentivi per le rinnovabili. Per l’Autorità è il momento delle riforme

Basta con gli incentivi a pioggia per le rinnovabili, che quest’anno non hanno portato a un aumento della produzione italiana di energie rinnovabili. Lo dice l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nella relazione annuale al Parlamento sul sistema energetico italiano svolta dal presidente Guido Bortoni, nella quale si scopre che i progressi fatti nei settori elettrico e del gas naturale potranno contribuire alla decarbonizzazione.

.@guidobortoni "L'#energia è un contesto in trasformazione che richiede riforme e non rimedi a tempo scaduto" pic.twitter.com/q241m6XhRK — Camera dei deputati (@Montecitorio) 21 giugno 2016

In calo la produzione italiana di rinnovabili, cresce il fotovoltaico

Consumare elettricità per aiutare l'ambiente?