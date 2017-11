Autunno, in arrivo il virus influenzale e non solo: sono 250 i virus parainfluenzali

Come ogni anno, anche in questo l’influenza è in agguato. Con il nuovo virus in circolazione H1N1 pdm 09, nuovo ceppo Michigan, si calcola infatti che circa 4-5 milioni di persone in Italia saranno presto obbligate a letto, con febbre alta, dolori diffusi e naso che cola. Ma fino a quando il freddo “vero” non si farà sentire, saranno i virus parainfluenzali ad avere la meglio: non dimentichiamo che hanno già colpito circa 90mila italiani, con un decorso della malattia molto simile a quello influenzale e sintomi, fortunatamente, meno intensi. Gli esperti ne hanno identificati circa 260 tipi, ognuno dei quali si è sviluppato con minime variazioni rispetto al virus d’origine e una tendenza generale a colpire le vie respiratorie. Una delle categorie più a rischio di contagio sono i bambini: si calcola che circa il 30-40% dei loro problemi respiratori sia da attribuire proprio alle infezioni parainfluenzali.

