Avarizia e virtù secondo Leonardo

Ecco come Leonardo "fulmina" l'avaro, svelandone tutta la sua carica negativa: "Il rospo si pasce di terra, e sempre sta macro perché non si sazia; tanto è l'timore, che essa terra non li manchi." Non si poteva davvero definire l'avarizia in modo più arguto e incisivo! La vera ricchezza consiste, invece, sempre secondo Leonardo, nella virtù, un bene che non si può perdere: "Non si dimanda la ricchezza quella che si può perdere. La virtù è vero nostro bene ed è vero premio del suo possessore. Lei non si può perdere, lei non ci abbandona, se prima la vita non ci lascia. Le robe e le esterne devizie sempre le tieni con timore, ispesso lasciano con iscorno e sbeffato il loro possessore, perdendo lor possessione." Il denaro, come potenza inespressa perché gelosamente custodito dall'avaro, finisce per possederci al punto tale che perdiamo noi stessi; la virtù, invece, finisce per identificarsi con la nostra persona, per caratterizzare tutta la nostra esistenza, anche dopo la morte: per chi crede nella trascendenza come patrimonio da portare nell'aldilà, per chi non crede come esemplare memoria di noi stessi per i vivi. Fabio Gabrielli