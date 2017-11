Avvicinarsi all’agopuntura

Un seduta di agopuntura dura in genere 15-20 minuti, con variazioni a seconda dei casi. Vengono inseriti da uno a dieci aghi lungo uno o più meridiani, i canali energetici. Contrariamente a quanto molti temono gli aghi, normalmente, non fanno male e non possono essere in alcun modo veicolo di malattie infettive, in quanto i medici agopuntori usano sempre aghi usa e getta, la cui confezione, simile a quella delle siringhe, viene aperta davanti al malato. Come funziona l'agopuntura? La scienza medica occidentale non si accontenta ancora della spiegazione della medicina cinese, legata allo scorrere dell'energia, e cerca spiegazioni nell'ambito delle sue conoscenze attuali. Le più accreditate teorie sui meccanismi di azione dell'agopuntura ipotizzano che l'inserimento degli aghi favorisca la liberazione di endorfine, sostanze chimiche naturali prodotte dal cervello che agiscono come tranquillanti e antidolorifici naturali. Un ciclo completo di agopuntura prevede cinque o sei sedute, massimo dieci. Il costo può variare tra le 50.000 e 150.000 a seduta. Negli ultimi anni sono stato aperti diversi ambulatori di agopuntura presso strutture sanitarie nazionali dove per un ciclo di cure si paga semplicemente un ticket, 70.000 lire. Non sempre fa effetto subito. Mentre i risultati sono quasi immediati nel caso dei più giovani e degli sportivi, mediamente i risultati si vedono dopo le prime 5-6 sedute, il tempo necessario per il riequilibrio dell'energia. In una piccola percentuale ( il 30%) ci può essere un iniziale temporaneo peggioramento dei sintomi, che si risolve nelle sedute successive. Se non ci sono risultati dopo le prime 5-6 sedute è meglio passare ad altre cure. L'azione non è infatti ugualmente efficace per tutti. Liu Qin Medico agopuntore