Ayurveda: Caricarsi di Prana

Per l'Ayurveda (in sanscrito, scienza della vita) il respiro è Prana o forza vitale quello che regola e governa tutte le attività cerebrali superiori: funzioni della mente, memoria, pensiero ed emozioni. Un'importante contributo al sistema Ayurvedico per favorire la salute a tutti i livelli, è il Pranayama, chiamato anche ?controllo del respiro?, una tecnica Yoga che permette di espandere e di sviluppare l'energia della forza vitale. Il Pranayama regolarizza il respiro per mantenere la mente e i sensi in una situazione di tranquillità, comprende tecniche di controllo del respiro indicate per specifici trattamenti sempre finalizzati al rafforzamento degli equilibri tra mente e corpo. Studi sulla efficacia di tale tecnica hanno dimostrato effetti positivi sulla capacità polmonare, riduzione della frequenza cardiaca, aumento della resistenza allo stress, miglioramenti a livello psicologico e mentale. Come eseguire correttamente l'esercizio di Pranayana? Molto semplicemente. Come viene poi spiegato dettagliatamente durante la visita Ayurvedica e quindi dopo che il medico ha determinato la costituzione tipologica del paziente, si procede ad occhi chiusi, comodamente seduti, ponendo il pollice ed il medio della mano destra rispettivamente sulla narice destra e sinistra, chiudendo ed aprendo alternativamente le narici in modo da alternare opportunamente espirazione ed inspirazione. Il ritmo respiratorio dovrebbe essere naturale, senza forzature, senza trattenere il respiro o contare i secondi tra gli atti respiratori. Enrica Mari Medico esperto di Medicina Ayurvedica alla Clinica Olistica LifeGate

Pubblicato su LIFEGATE magazine n.21 novembre-dicembre '04