Ayurveda – La scienza della pienezza della vita

L'autore, che opera da anni nel campo della medicina ayurvedica, presenta un'antologia da due grandi trattati ayurvedici dell'antichità, la Charaka Samhita e l'Ashtanga Hridaya. Queste due opere racchiudono l'essenza della dottrina ayurvedica e costituiscono, oggi come in passato, il punto di riferimento indispensabile per quanti intraprendono lo studio dell'Ayurveda per fini professionali o per cultura personale. I testi classici dell'Ayurveda, alcuni dei quali risalgono ad oltre duemila anni fa, contengono un sapere esteso e variegato, che spazia dalla medicina alla filosofia, dalla psicologia alla spiritualità. L'autore non cerca di interpretare o di filtrare questo sapere, ma lascia piuttosto che esso emerga in tutta la sua interezza ed originalità. Le numerose note di commento presenti nel testo si rifanno alle recensioni antiche che nel corso dei secoli hanno accompagnato la lettura e lo studio delle opere originali. Il libro é un viaggio emozionante alle sorgenti della medicina ayurvedica, attraverso un percorso di studio che esercita un grande potere di cambiamento su colui che l'intraprende. Il risultato finale della lettura è un arricchimento della propria consapevolezza ed un allargamento dei propri orizzonti culturali nelle aree della medicina e della salute.