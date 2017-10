Ayurveda: scienza della vita

L'ayurveda è insieme una filosofia, una disciplina di vita e una medicina, ed è praticata in India da più di 5.000 anni. La sua importanza terapeutica è ufficialmente riconosciuta anche dalla Organizzazione Mondiale della Sanità, e oggi la sua validità è accertata anche nell'ambito della ricerca scientifica. Nel terzo millennio questo sistema di medicina e pratica di vita è destinata ad acquistare una sempre maggiore importanza, perché è una cura assolutamente naturale, che aiuta l'uomo a raggiungere il benessere "olistico" cioè a tutti i livelli: fisico, psichico, emozionale, spirituale, non solo con se stesso, ma anche con gli altri e con il cosmo. L'Ayurveda si basa sul principio universale: "guarire tutto curando uno - guarire uno curando tutto". Questo concetto esprime tutta la sapienza degli antichi saggi indiani che nella loro ricerca penetrarono nei segreti più intimi della natura e della vita e trovarono un sistema di cura che è innanzitutto una medicina preventiva, che aiuta l'uomo a mantenere la salute (lo stato per lui "naturale") e avere una vita longeva. La sapienza millenaria dell'Ayurveda ricerca per l'uomo il benessere a tutti i livelli dell'essere, la prevenzione di tutti i disturbi, una disciplina di vita, e non ha come scopo principale "curare", ma piuttosto il "riequilibrare" le energie corpo-mente, grazie a trattamenti personalizzati che si basano sulla costituzione individuale (detta "prakruti"). Swami Joythimayananda Maestro di ayurveda