Ayurveda: un sapere antico

Prima ancora di essere una pratica medica come normalmente la intendiamo in occidente, l'ayurveda è un complesso, ma non complicato, insieme di norme che regolano la condotta di vita e quindi anche la salute. Un sapere così ben strutturato da coinvolgere moltissimi aspetti della relazione dell'uomo con il proprio corpo e con l'ambiente che lo circonda. In occidente sono noti anche il massaggio ayurvedico e la cucina ayurvedica, tanto per fare un esempio, i quali andrebbero intesi principalmente come vere e proprie abitudini di vita, più che tecniche o pratiche terapeutiche. Nel corso della sua storia millenaria sono stati elaborati così tanti principi e metodi di cura che alcuni sono stati persino a lungo dimenticati. Se sono giunti fino a noi, è solo grazie a gruppi di persone e famiglie, che in alcune regioni dell'India, patria dell'ayurveda, hanno tramandato tradizioni poi riconosciute dagli esperti, interpretate e recuperate al più ampio patrimonio di conoscenza. L'uomo viene considerato come una unità formata da corpo, mente, spirito, ambiente e comportamento. Con i suoi precetti di vita, l'ayurveda vuole mantenere integra questa unità giorno per giorno, mentre con i metodi di cura la vuole ritrovare. Per l'ayurveda, la consapevolezza della propria identità è la vera fonte del sapere, una sorta di biblioteca cosmica dove possiamo trovare le risposte a tutte le domande, anche quelle che ci pone la malattia. Per la sua ampia visione della qualità della vita, l'ayurveda viene da molti considerata come la madre delle medicine del continente euroasiatico. Avrebbe influenzato lo stesso Ippocrate, medico vissuto in Grecia tra il 460 a.C e il 370 a. C., unanimemente riconosciuto come il fondatore e progenitore della medicina moderna. Licia Borgognone